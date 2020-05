Mais de um em seis jovens está sem emprego devido à Covid-19

Veja também:

Mais de um em cada seis jovens perdeu o emprego desde o início da pandemia, segundo revela o 4.º Relatório sobre a “Covid-19 e Mundo do Trabalho” que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgou, esta quarta-feira, em Genebra. Um efeito "devastador e desproporcionado sobre o emprego jovem", considera a OIT, que revela que as mulheres são as mais afetadas.

Aqueles que conseguiram manter o emprego viram o horário de trabalho reduzido em cerca de 23%. O desemprego jovem verificado desde fevereiro está a aumentar rapidamente e a atingir mais as mulheres do que os homens.



O que não está desligado de outros dados: 178 milhões, ou seja, quatro em cada 10 jovens trabalham em setores fortemente atingidos pela pandemia e quase 330 milhões – três quartos do total – têm um emprego informal.

Os NEET, ou seja, os jovens que não trabalham, estudam ou frequentam qualquer tipo de formação são, agora, 267 milhões.

A OIT lembra que, no ano passado, a taxa de desemprego jovem, a nível global, já era a mais alta entre todos os grupos (13,6%). A pandemia veio agravar a situação, provocando um triplo choque: destrói o emprego, perturba os estudos e formação, e acrescenta obstáculos a quem tenta entrar no mercado de trabalho ou mudar de emprego.~