Covid-19. Clientes querem carros mais baratos, mais pequenos e financiamentos agressivos

O empresário concretiza esta realidade com números. “ Os clientes que procuravam carros de 15 mil ou 20 mil euros, na mesma percentagem procuram agora viaturas até cinco mil, seis mil euros . Há uma diferença na procura, as pessoas talvez tenham um mecanismo de defesa em relação à compra, e em relação ao gasto estão mais reticentes em gastar o capital”, explica.

“Sentimos que os clientes procuram viaturas de valores mais baixos, e mais acessíveis. Qualquer coisa em que possam gastar as suas poupanças, mesmo havendo as vantagens das moratórias financeiras. Aparecem muito clientes à procura de viaturas de baixo valor”, relata à Renascença o sócio da Autolotus, Pedro Almeida, empresa que tem dois stands na Grande Lisboa.

A venda de carros recuou quase 85% em abril deste ano − em comparação com o mesmo mês do ano passado − e o mercado ficou reduzido a quatro mil unidades, pelo que é difícil perceber o que reserva o futuro. Mas nos stands começa a desenhar-se uma nova realidade: os consumidores estão a comprar carros mais pequenos, mais baratos, querem promoções drásticas, e a política de financiamentos está já a ser mais agressiva . E se a utilização de meios online era uma realidade, saiu ainda mais reforçada do confinamento.

Este responsável crê que há aspetos que vão mudar na forma de vender carros, mas que neste momento ainda não se percebem com exatidão quais serão. Ricardo Oliveira defende, no entanto, que não é com baixas de preço que o setor sobreviverá ao impacto da crise.

“Já se notou em abril, que uma marca como a Dacia foi a quinta marca mais vendida no mercado português . Os dados disponíveis em maio vão no mesmo sentido, o que de alguma forma confirma a teoria de que existe uma mudança de comportamento das pessoas em relação à procura de carros e estão a optar por automóveis de menor valor ”, adianta, ao mesmo tempo que reafirma que quando o mercado retomar valores mais próximos da média irão regressar os comportamentos mais tradicionais.

Por isso, a opção da marca francesa será outra: “Nós vamos meter o nosso foco no financiamento, pensamos que agora com menos rendimento disponível por parte das famílias, há que facilitar o acesso ao crédito com rendas mais baixas”.

À procura de rendas mais em conta

Mais acima, no norte do país, a Fisacar, com três stands em Matosinhos, Braga e Barcelos, viu as vendas descer em 90%, num grupo que vendia em média 85 carros por mês.

Fernando Ferreira, sócio-gerente, apesar de alertar que “nem sempre as pessoas dizem a verdade toda”, aquilo que dá para perceber do novo comportamento dos consumidores é que “que quem estava para trocar para uma carro novo, está a ir para um seminovo, e os que iam comprar um carro de 15 mil euros estão a pensar no carro de 12 ou 10 mil euros. Há ainda pessoas que têm dois carros, e querem ficar só com um”.

O motivo? “Ou a esposa ficou desempregada, ou o marido, e já está a chegar esse tipo de cliente”, explica.

Sobre o caça promoções, diz que esses são clientes que não lhe interessam. “Aproveitam-se da crise para comprar”, diz o responsável da empresa do ramo automóvel com 35 anos de história.

Fernando Ferreira alerta para um outro problema. No pico do verão, pode não haver automóveis novos para vender. “Vamos chegar a julho e agosto e não vamos ter carros para comprar, há marcas que dizem que até ao final do ano não conseguem entregar carros novos”, avisa.

Porquê? “As rent-a-car cancelaram o negócio dos carros novos, estão a ir buscar as viaturas que entregaram no final do ano para utilizar novamente”, explica.

Ali a poucos quilómetros, em Penafiel, na Autogenial, o gestor Luís Sousa defende que cada vez mais o financiamento é a forma de fazer negócio. “As pessoas procuram por um tipo de renda não muito alto, até aos 200 euros. Há mais procura de um tipo de carro mais económico”, diz.

Em dois stands têm 150 carros em stock, e apesar de o “core” do negócio serem os carros de gama alta de marcas como a Mercedes, a Audi, ou a Range Rover, são as marcas do tipo da Renault, da Peugeot, da Ford, e da Volkswagen que mais estão a ter saída com valores que podem andar entre os 10 e os 17 mil euros.