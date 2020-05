Salvio e a corrida pelo título. "Se há equipa que pode dar a volta a isto é o Benfica"

Eduardo Salvio acredita que o Benfica tem armas e argumentos suficientes para dar a volta por cima e conquistar o campeonato. Alias, na leitura do ex-jogador dos encarnados, não há melhor equipa para encetar a missão de revalidar o título.

A uma semana do reinício da Primeira Liga, liderada pelo FC Porto, com um ponto de avanço sobre o Benfica, o extremo argentino falou com os jornalistas, à margem da apresentação de uma iniciativa de Esports da grande superfície comercial de tecnologia Worten, por videoconferência.

"Se há equipa que pode dar a volta a isto é o Benfica. Já o demonstrou mais de uma vez. Nunca se dá por vencido. Acredito muito que o Benfica pode dar a volta ao campeonato e alcançar esse grande objetivo que o clube quer", afirmou "Toto" Salvio, que se transferiu do Benfica para o Boca Juniors, no verão de 2019, em resposta a uma pergunta colocada por Bola Branca.

Liderança de sete pontos desperdiçada não é novidade

Esta época, o Benfica teve sete pontos de avanço face ao FC Porto, no topo da classificação, mas acabou por perder toda essa vantagem alargada.

Salvio encara a quebra dos homens de Bruno Lage como natural, até porque maus momentos todas as equipas atravessam, e recorda um caso semelhante ocorrido no ano do "tetra" com Rui Vitória para reforçar confiança de que o Benfica será bicampeão.

"Quando conquistámos o 'tetra', tínhamos uma vantagem de muitos pontos. Perdemos em Setúbal, com o Vitória e mesmo assim, ficámos com um ponto de avanço sobre o FC Porto. Os adeptos vieram ter connosco e perguntaram-nos o que estava a acontecer porque havia esse medo de perder a liderança. Mas conseguimos levantar-nos e ganhar o campeonato. Todas as equipas atravessam esse tipo de momentos menos bons mas acredito que o Benfica vai voltar a aumentar o nível e vai poder dar a volta ao campeonato.

Ambição europeia condicionada por saída de jogadores da formação

Questionado ainda sobre as fracas prestações do Benfica ao nível da Liga dos Campeões, nos últimos anos, Salvio encontra uma explicação e faz o diagnóstico.

"Passa muito pelo projeto do Benfica, que dá muitas oportunidades aos jovens da formação. Acho que se o Benfica conseguisse manter todos os jogadores que acabam de sair, com o nível desses jogadores, poderia competir na Liga dos Campeões sem qualquer problema", completou.

Ao serviço do Benfica, Salvio conquistou cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças Cândido de Oliveira. Foi ainda a duas finais consecutivas da Liga Europa, sob o comando de Jorge Jesus.