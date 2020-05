Festival Primavera Sound de novo adiado, agora para 2021

Veja também:

É a segunda vez que a edição do NOS Primavera Sound é adiado. Começou por estar anunciado para junho deste ano, depois e devido ao estado de emergência, o festival que acontece no Porto foi adiado para setembro. Agora e devido á interdição da realização de festivais até 30 de setembro, o Primavera anuncia que só fará de novo o festival no próximo ano, de 10 a 12 de junho.

Em comunicado, o evento que tem marcado a cidade invicta, confirma assim que já está a trabalhar na nona edição para 2021. “Estamos de volta em 2021, de 10 a 12 de Junho. Muito agradecemos a vossa paciência, amor e compreensão perante este cenário tão incerto”, pede a organização do evento nas suas redes sociais

Já quando anunciaram o primeiro adiamento, os organizadores asseguravam que “a prioridade absoluta foi e será sempre garantir a segurança do público, dos artistas e de todas as pessoas envolvidas no festival.”

Para a edição que deveria ter acontecido no Parque da Cidade este ano estavam programados os norte-americanos Tyler - The Creator, Beck, Lana Del Rey, o britânico King Krule e o porto-riquenho Bad Bunny.

A presença dos Pavement tinha sido anunciada no ano passado, na conferência de imprensa de balanço da 8.ª edição. Também presentes iriam estar Kim Gordon, Dinosaur Jr., Jawbox, Richard Dawson e os Shellac, Chromatics, Cigarettes After Sex, DIIV, Jehnny Beth e OM.

Estavam também anunciadas as atuações de Koffee, Georgia, Paloma Mami, Khruangbin, Penelope Isles María José Llergo, Rolling Blackouts Coastal Fever, black midi e Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

Já a música portuguesa estaria representada pelos Montanhas Azuis, Throes + The Shine, Holy Nothing, Chico da Tina, David Bruno, DJ Firmeza, MVRIA e Arrogance Arrogance. O cartaz da 9.ª edição incluía também o brasileiro Arnaldo Antunes, Caroline Polachek, Rina Sawayama, Mura Masa, Pabllo Vittar, Weyes Blood, Maggie Rogers, Avalon Emerson, Special Request aka Paul Woolford, DJ Josey Rebelle, Octo Octa, Eris Drew Park Hye Jin e DJ Marcelle / Another Nice Mess.