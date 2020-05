Covid-19. Vá de carro à Comic Con em Oeiras ver cinema no grande ecrã

No cartaz, cada noite terá um filme diferente para ver a partir do carro. Deve chegar pelas 20h00 ao espaço, depois o filme começa pelas 21h30. O festival dirigido a todas as idades começa no Dia Mundial da Criança com o filme "O Meu Espião", de Peter Segal.

Anuncia-se como um “evento acessível e seguro, feito a pensar nas pessoas, no seu bem-estar e felicidade, repleto de experiências e momentos únicos”. O "Drive in Comic Con Portugal Sessions" vai decorrer no Jardim Municipal de Oeiras de 1 a 7 de junho a partir das 20h00. A entrada é gratuita, mas pede-se ao público que faça uma reserva antecipada. Depois é só chegar e estacionar o carro para ver cinema no grande ecrã.

Na quarta-feira, vai poder assistir ao filme sul-coreano "Parasitas", com que Bong Joon-ho venceu em 2020 os Óscares de melhor filme, melhor realizador, melhor filme internacional e melhor argumento original.

Dia 4 em cartaz está o filme de terror "It 2". Depois nos dias 5 e 6 de junho, haverá sessões duplas. Sexta às 21h30 poderá ver "La La Land", de Damien Chazelle, com Emma Stone e Ryan Gosling, e às 00h30 o filme de terror "Brightburn: O Filho do Mal".

No sábado, a outra sessão dupla prevê a apresentação dos filmes "Homem-Aranha: Longe de Casa" e "John Wick 3". A terminar o evento, será apresentado "After", de Jenny Gage, um drama norte-americano baseado num romance homónimo dirigido ao público mais jovem.

Ver cinema no grande ecrã, sem sair do carro é assim a proposta do Drive In Comic Con que irá fornecer a quem entre no recinto uma frequência para sintonizar e ouvir no seu auto rádio o som do filme. Dentro do carro, só poderão estar o número máximo de pessoas correspondente à capacidade de cada viatura, indica a organização.