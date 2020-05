​Regresso das celebrações comunitárias. “Vai ser uma emoção”

“A que mais me marcou foi o 12 e 13 de maio”, adianta o jovem técnico de multimédia e acólito na paróquia. “Pedi à minha avó umas flores, umas pétalas de rosa para decorar um altar que preparei com a imagem de Nossa Senhora. Nesse dia, jantámos mais cedo, para podermos acompanhar a transmissão do terço. Preparei quatro velas, e desligamos a luz da sala, como se estivéssemos no ambiente do Santuário de Fátima”, recorda, emocionado.

“Foi bom, pois deu para parar um bocadinho, respirar e refletir, e isso também nos ajudou enquanto família, uma vez que algumas das nossas atividades pastorais já eram feitas de forma rotineira”, diz-nos a jovem. Ela é uma das dinamizadoras do coro na paróquia onde pertence, catequista e integra as equipas dos Convívios Fraternos, além de animar grupos de jovens.

“Vai ser uma emoção regressar à casa do Pai”

Nesta casa, faz-se a contagem decrescente para o regresso das celebrações comunitárias. Na paróquia de S. Brás, em Évora, dizem-nos, está tudo preparado para este retorno, tendo em conta todas as recomendações feitas pelas autoridades de saúde, e sublinhadas, em documento próprio, pela arquidiocese de Évora, através do seu arcebispo, D. Francisco Senra Coelho.

O pai Pedro, mais reservado, mas sempre sorridente, acompanha a conversa com a tranquilidade que lhe é característica. Aliás, foi assim desde o inicio da pandemia. “Foi uma paragem radical, mas era necessária por causa da saúde de todos e, desde o inicio, aceitei tranquilo, esta realidade”, afirma o técnico de manutenção.

Nem mesmo o lay-off parcial o faz esmorecer. Com 53 anos, católico assumido, é um dos catequistas da paróquia, onde regressa já no domingo para participar na eucaristia.

“Apesar do nosso desafio, durante todo este tempo, em que estivemos juntos, em família, e foi muito bom, encontrarmo-nos na casa do Pai, é estar com Ele, é diferente”, observa.

“Tenho saudades de olhar para as pessoas, de ver os seus sorrisos, transmitir aquilo que sinto e receber o que têm para me oferecer”, prossegue, por isso, “vai ser uma grande emoção, como se estivéssemos estado em viagem, fora do país e, agora, regressamos a casa.”

A emoção pauta, também, a expetativa de Fernanda que dá consigo a pensar sobre o que vai sentir.

“Acho que vai ser uma emoção. Nós assistimos à eucaristia, em família, pela televisão, mas não é a mesma coisa. Faz falta aquela presença, faz falta o sacrário, faz falta a comunhão, ainda que comunguemos de outra forma, mas não é a mesma coisa”, avança.

Também a Ana Sofia está ansiosa por iniciar as suas funções de animadora no coro. “Tenho saudades de acompanhar as senhoras salmistas. Eu toco violino enquanto elas cantam os salmos. Até tenho saudades do nervoso miudinho de não ter ensaiado o salmo e não saber como vai correr”, confessa-nos.

Saudades, sente também, o Luís, dos seus amigos acólitos. “Fez-me muita falta, pois eu era, sábados e domingos, com catequese e missa, e estar com eles, de novo, vai ser muito bom”, reconhece o jovem que se diz ansioso.

“Até tenho dormido mal a pensar nesse dia”, admite, sorrindo.