Papa volta à janela para recitar o Angelus

O Papa vai voltar este domingo a recitar a oração mariana do “Regina Caeli”, desde a janela do apartamento pontifício, ao meio-dia de Roma (menos uma em Lisboa), com peregrinos na Praça de São Pedro.

Antes, a Missa da solenidade de Pentecostes vai ser celebrada às 10h00 locais, na capela do Santíssimo Sacramento, da Basílica de São Pedro, sem a presença de assembleia.

Desde 8 de março, Francisco preside à recitação do Ângelus e “Regina Caeli’, além da audiência geral das quartas-feiras, na biblioteca do Palácio Apostólico, com transmissão online, visando evitar a aglomeração de pessoas e a difusão do novo coronavírus.

A oração do Ângelus recita-se tradicionalmente ao meio-dia, na liturgia católica. Durante o tempo pascal, que dista entre o Domingo de Páscoa e o domingo de Pentecostes, o Ângelus é substituído pelo “Regina Caeli”.