Papa vai rezar o Terço na Gruta de Lourdes e pede que cristãos o acompanhem

No sábado, o Papa Francisco vai presidir à recitação do Terço em direto da Gruta de Lourdes, nos jardins do Vaticano. A Santa Sé apela aos católicos que se unam ao Papa.

A iniciativa do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização tem como primeiro objetivo "pedir a consolação de Nossa Senhora para se enfrentar a pandemia".

De acordo com a Vatican News, o "evento será transmitido em streaming, com comentários em português", e terá a duração de cerca de uma hora.

Os fiéis são convidados a rezar e a pedir "o auxílio e o consolo de Nossa Senhora para enfrentar a pandemia de Covid-19".

D. Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, enviou uma carta aos reitores dos santuários pedindo que participem neste momento de oração.

"À luz da situação de emergência causada pela pandemia do novo coronavírus, que provocou a interrupção da atividade normal de todos os santuários e a interrupção de todas as peregrinações, o Papa Francisco deseja expressar um gesto de proximidade a cada um de vocês com a oração do Santo Terço”, lê-se no documento.

Além do site do Vaticano, o evento poderá ser seguido através das redes sociais do Vatican News.