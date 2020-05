Mês de Maria. Comunidade cristã do Porto mobilizada para procissão de encerramento

No Porto, a "comunidade cristã da cidade está já muito envolvida" para marcar presença na procissão de encerramento do mês de Maria – este ano, "uma procissão especial em tempo de pandemia".

Numa organização das Vigararías da cidade, e perante a impossibilidade de se realizar a habitual Procissão da Luz, o bispo do Porto vai percorrer de carro as ruas da cidade da Virgem na companhia da imagem de Nossa Senhora de Fátima.

A Procissão vai começar junto à Igreja de Nossa Senhora da Conceição. O seu pároco, o Padre Rubens Marques, afirma que "o mais belo é que as pessoas estão a aderir, a manifestar a sua felicidade por este evento da passagem da imagem de Nossa Senhora de Fátima".

De acordo com o sacerdote “estão a mobilizar-se para estarem às varandas, às janelas ou também nos passeios com as distâncias físicas necessárias”, o que significa que “a comunidade cristã da cidade do Porto está já muito envolvida”.

O padre Rubens Marques lembra a necessidade de se respeitar as regras do distanciamento social, sem que, contudo, se perca o sentido da oração, pois a “devoção com que se faz é a mesma”.

“À passagem da imagem de Nossa Senhora de Fátima somos ajudados precisamente através da imagem a contemplar a Mãe que Jesus nos deu, e junto da Mãe aprendermos a ser discípulos de Jesus", refere o pároco da Senhora da Conceição.

A procissão de domingo arranca na Praça do Marquês do Pombal às 20h30, terminando junto ao Hospital de Santo António, onde D. Manuel Linda, bispo do Porto, rezará as três Avé Marias finais do Terço e uma oração pelos doentes e profissionais de saúde.

Em todos os momentos deverão ser respeitadas as distâncias de segurança.