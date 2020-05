Lisboa. Patriarca convida jovens para vigília de Pentecostes

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, convida os jovens da diocese a participarem na vigííia de Pentecostes, marcada para sábado, dia 30 de maio, às 21h00. A iniciativa será realizada através da internet.



“Queridos amigos, tenho muito gosto em convidar-vos para, através do site do Patriarcado, estarem comigo na Vigília de Pentecostes", diz D. Manuel Clemente num vídeo divulgado pelo Serviço da Juventude do Patriarcado de Lisboa.

A vigília vai ser celebrada na Igreja de Cristo-Rei da Portela, em Lisboa.