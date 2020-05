Braga. “Noite Up's" realiza-se em versão digital

A “Noite Up's - uma Direta com Deus” chega, este ano, a casa de cada participante através das redes sociais.



A proposta é para substituir o habitual percurso feito a pé até ao Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, por uma caminhada “ainda mais interior” em que “cada um vai estar em casa acompanhar como puder”, explica um dos promotores, Francisco Almeida.

Trata-se da versão digital da “Direta com Deus” que, apesar de inédita, “não vai deixar de ser uma caminhada e mais uma etapa na nossa vida”, sublinha o coordenador da organização, admitindo que o cancelamento chegou a ser equacionado.

“Colocámos a hipótese de não fazer porque parecia não fazer sentido, mas, ao mesmo tempo, achamos que o mais o importante é estendermos este convite."

“Todos no mesmo barco” é a temática escolhida para a edição de 2020. Uma proposta de reflexão que foi beber inspiração ás palavras do Papa Francisco e que “não quer ficar concentrada” na atual situação vivida com a pandemia da Covid-19, refere o responsável pelo grupo de peregrinos.

“Todos no mesmo barco porque a Igreja é rica de diferentes cores e somos todos chamados a um caminho em conjunto”, explica. “Esperamos que seja um apelo para que a retoma da vida seja diferente."

Ao longo da noite de sexta feira, estão previstos concertos e momentos de conversa e de oração. Trata-se de um programa feito a “pensar em todos” que “termina sempre em festa”, recorda.

“No final, temos um momento de oração e, depois, termina com um momento de DJ para quem quiser prolongar a noite”, remata Francisco Almeida.