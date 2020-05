“A economia de Francisco". ACEGE prossegue com encontros preparatórios

A pandemia impediu, nos últimos dois meses, os encontros presenciais no âmbito do ciclo “A economia de Francisco", mas, ainda assim, "o curso de preparação para Assis, organizado pela ACEGE Next, que conta com 50 jovens” prossegue “nesta corrente de oração”, segundo avança à Renascença Carmo Vitorino, da Acege Next, estrutura que nasceu no seio da Associação Cristã de Empresários e Gestores(ACEGE) para ajudar as gerações mais novas a enfrentar desafios e ultrapassar dificuldades, no trabalho e na família

“A economia de Francisco nunca parou, pelo contrário esteve forte esteve unida”. Carmo Vitorino garante “a união através da oração”.

"Mantivemo-nos unidos pelo poder da reflexão e da oração interior”, enfatiza a jovem.



Na quarta-feira, às 21h30, é retomado o “Curso Economia de Francisco” com os 50 jovens que estão a construir uma caminhada, desde Outubro do ano passado, para culminar em Novembro, com a realização do encontro de Assis. “Será uma sessão de transição e que fará a ponte para um novo ciclo”, diz Carmo Vitorino.

“O Papa pede-nos alegria, pede-nos esperança, pede-nos sabedoria e também serenidade para acolhermos este tempo e prepararmos o nosso coração para aquilo que irá acontecer em Assis”, remata a responsável da ACEGE Next.