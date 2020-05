"Quarenta mil empresas não renovaram lay-off em maio"

Veja também:

Quarenta mil empresas não renovaram o pedido de “lay-off simplificado em maio, revelou esta terça-feira o deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, no final de uma audição do primeiro-ministro, António Costa.



“Das empresas que em abril recorreram a “lay-off”, cerca de 115 mil, há 40 mil que não renovaram o pedido para maio”, disse João Cotrim Figueiredo aos jornalistas.

O deputado da Iniciativa Liberal questiona se essas empresas não renovaram o lay-off porque já não precisam e voltaram a laborar ou se vão fechar portas.

“Esses dados não estão completamente disponíveis, mas há a convicção que há um retorno significativo dessas 40 mil empresas à atividade. Porque o próprio sistema induz isso: os trabalhadores recebem menos, a segurança Social está a pagar uma parte e as empresas estão a pagar também a trabalhadores que não estão no ativo”, sublinha João Cotrim Figueiredo.

O deputado da Iniciativa Liberal falava no final da audiência desta terça-feira, em São Bento, no segundo dia de contactos do primeiro-ministro com os partidos para apresentar as linhas do Programa de Estabilização Económica e Social e do Orçamento Suplementar.