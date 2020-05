Novo Banco. BE acredita na palavra de António Costa mas lamenta “enorme opacidade”

A coordenadora do Bloco de Esquerda diz não ter “razão nenhuma” para duvidar da palavra do primeiro-ministro em relação à injeção de 850 milhões de euros no Novo Banco, mas considerou existir uma “enorme opacidade” na operação.

“Não tenho razão nenhuma para duvidar da palavra do primeiro-ministro quando me diz que me deu uma resposta não tendo o dado de que a transferência [para o Fundo de Resolução destinado à recapitalização do Novo Banco] tinha sido feita”, afirmou Catarina Martins, durante uma entrevista no Jornal das 8, na TVI.

A dirigente bloquista explicou que o problema está na transferência e nas condições da mesma, não na palavra de António Costa.

No debate quinzenal de 7 de maio, uma resposta do primeiro-ministro, António Costa (PS), à coordenadora do BE sobre o Novo Banco desencadeou uma polémica que marcou as últimas duas semanas.

"Sobre o Novo Banco a resposta que tenho para lhe dar não tem grande novidade relativamente à última vez que me fez a pergunta, ou seja, a auditoria está em curso e até haver resultados da auditoria não haverá qualquer reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para esse fim", respondeu António Costa naquele debate.

No mesmo dia, o Expresso online revelou que a transferência de 850 milhões de euros já tinha sido feita nessa semana, o que levou o chefe do Governo a explicar que não tinha sido informado pelo Ministério das Finanças, liderado por Mário Centeno, e a pedir desculpa ao Bloco de Esquerda pela informação errada transmitida durante o debate quinzenal.