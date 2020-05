José Silvano arguido. Comissão aprova levantamento da imunidade parlamentar

A comissão de Transparência da Assembleia da República aprovou esta terça-feira o levantamento da imunidade parlamentar ao deputado José Silvano, do PSD, disseram à Lusa fontes parlamentares.

Em causa está o processo das falsas presenças de deputados no Parlamento.

A comissão de Transparência aprovou, por unanimidade, um parecer para levantar a imunidade parlamentar a José Silvano devido ao processo das presenças-fantasma que envolve outros deputados do PSD.



As mesmas fontes acrescentaram que o levantamento de imunidade de José Silvano, que é também secretário-geral do PSD, se deve ao facto de ser arguido no processo.

Contactado pela Lusa, o deputado social-democrata afirmou ter sido informado pela comissão de Transparência e do Estatuto do Deputado e que “nada tinha a opor”.

Para se tornar efetiva esta decisão, é necessária a aprovação do parecer pelo plenário da Assembleia da República, o que deverá acontecer na quinta-feira à tarde.