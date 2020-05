Deputados aprovam pedido para conhecer contrato secreto do Novo Banco

Um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para conhecer o contrato do Novo Banco foi aprovado esta terça-feira à tarde, por unanimidade, pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças.

O requerimento tinha sido entregue no final da semana passada, na sequência de uma nova injeção de 850 milhões no Novo Banco.

Em causa está o contrato celebrado entre o Estado e o fundo Lone Star, que adquiriu o Novo Banco em outubro de 2017 mediante várias condições.

No debate quinzenal da semana passada, o primeiro-ministro afirmou que o limite de transferências financeiras do Estado destinadas à recapitalização do Novo Banco é de 3,9 mil milhões de euros, defendendo que antes de 2017 esse teto não existia. António Costa também defendeu que o Fundo de Resolução pode tentar pedir a devolução de verbas, caso a auditoria em curso detete falhas.

Por seu lado, o PSD pediu esclarecimentos, por escrito, à administração do Novo Banco que permitam "comprovar a justiça" da transferência de 850 milhões de euros do Fundo de Resolução para esta instituição.



Os sociais-democratas querem saber: "Porque é que determinado património foi vendido abaixo do preço do mercado? Porque é que carteiras de créditos antes consideradas positivas, de repente, se transformaram em negativas? E quem foram os compradores, quem beneficiou com esta alienação?", questionou.