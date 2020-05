​Caso Silvano. Líder do PSD "desconfortável" com demora na justiça

O presidente do PSD, Rui Rio, mostra-se “confortável” com o levantamento da imunidade parlamentar do deputado José Silvano, mas volta a arrasar a demora da Justiça, por exemplo, no caso BES.



A comissão de Transparência da Assembleia da República aprovou esta terça-feira o levantamento da imunidade parlamentar a José Silvano. Fontes parlamentares disseram à agência Lusa que o também vice-presidente do PSD será constituído arguido no processo das falsas presenças de deputados no Parlamento.

Questionado pelos jornalistas no final de uma audiência com o primeiro-ministro, Rui Rio começou por dizer que está confortável com a decisão da comissão de Transparência, “mal era se não deixasse um deputado depor no Ministério Público”.

O líder do PSD confessa que se sente desconfortável, mas em relação ao caso BES, em que se passaram seis anos e “não há julgamento, acusação e muito menos punição. E eu acho seis anos muito”.

Rui Rio considera que o caso das falsas presenças no Parlamento é uma “bagatela”, ainda assim foi preciso ano e meio para a imunidade de José Silvano ser levantada e o deputado poder explicar-se.

“Neste caso que estamos a falar, por uma bagatela de nada, demorou um ano e meio. Se para uma bagatela destas para mandar a Assembleia da República um pedido de levantamento da imunidade parlamentar para o deputado se poder explicar, demora um ano e meio, afinal seis anos para resolver o problema dos BES já é pouco. Com a justiça a funcionar assim é que eu não estou nada confortável”, declarou o presidente do PSD.