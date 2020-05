Marcelo eleito Personalidade do Ano

Durante o estudo, foi pedido aos inquiridos que indicassem um nome que fosse digno do título que recolhe a máxima confiança entre os portugueses, independentemente do setor da sociedade.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi eleito Personalidade do Ano do estudo Marcas de Confiança, realizado pela revista “Selecções do Reader’s Digest” e que assinala neste ano o 20.º aniversário.

Já o líder do PSD obteve 9% das preferências.

O empresário dos cafés Delta ocupa o primeiro lugar na categoria de empresários e José Rodrigues dos Santos nas categorias de Literatura e Jornalismo. Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar, lidera o pódios das ONG (organizações não-governamentais).

Há 20 anos que a revista “Selecções do Reader’s Digest” avalia, através do estudo Marcas de Confiança, os níveis de confiança dos portugueses em diferentes realidades, com especial relevância para as suas marcas.

Ao longo destas duas décadas, o número de categorias foi aumentando, sendo hoje 60, entre produtos ou serviços, além de questões de âmbito pessoal, político ou económico, instituições, profissões, personalidades ou relações pessoais.

O selo “Marcas de Confiança” tem ganhado relevância, assumindo-se hoje como um símbolo de reconhecimento e qualidade.

Conheça a lista completa dos eleitos

Arquitetura:

1.º Álvaro Siza Vieira

2.º Eduardo Souto Moura

3.º Gonçalo Ribeiro Telles

Artes Plásticas:

1.º Paula Rego

2.º Joana Vasconcelos

3.º Artur Bordalo

Empresariado:

1.º Rui Nabeiro

2.º Alexandre Soares dos Santos

3.º Belmiro de Azevedo

Gastonomia:

1.º José Avillez

2.º Henrique Sá Pessoa

3.º Kiko Martins

Investigação Científica:

1.º Manuel Sobrinho Simões

2.º António Damásio

3.º Nuno Peres

Jornalismo:

1.º José Rodrigues dos Santos

2.º José Alberto Carvalho

3.º Ana Leal

Literatura:

1.º José Rodrigues dos Santos

2.º António Lobo Antunes

3.º José Saramago

Medicina:

1.º António Gil Martins

2.º João de Deus

3.º Manuel Antunes

Moda:

1.º Fátima Lopes

2.º Ana Salazar

3.º Sara Sampaio

Política:

1.º Marcelo Rebelo de Sousa

2.º António Costa

3.º Rui Rio

Representação:

1.º Ruy de Carvalho

2.º Diogo Infante

3.º Eunice Muñoz

ONG:

1.º Isabel Jonet

2.º AMI

3.º Abraço

Ficha técnica

O questionário das “Selecções do Readre’s Digest” foi dirigido a 12.000 assinantes da revista, sendo que 60% são adultos ativos com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos.

A amostra é representativa dos portugueses nas variáveis de género e idade. Este questionário tem uma taxa de resposta de 8,1%, e uma margem de erro de 2,9%. As questões são de resposta aberta e imediata e não existe qualquer tipo de inscrição, pelo que as marcas apenas figuram no estudo se foram escolhidas pelos inquiridos.