Marcelo eleito Personalidade do Ano

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi eleito Personalidade do Ano do estudo Marcas de Confiança, realizado pela revista “Selecções do Reader’s Digest” e que assinala neste ano o 20.º aniversário.

A informação foi avançada à Renascença nesta terça-feira. Em comunicado, a revista diz que a distinção significa que Marcelo é a personalidade em quem os portugueses mais confiam.

Durante o estudo, foi pedido aos inquiridos que indicassem um nome que fosse digno do título que recolhe a máxima confiança entre os portugueses, independentemente do setor da sociedade.

Tal como no ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa foi o apontado por mais pessoas, reunindo 35% das preferências. Cristiano Ronaldo foi apontado por 6% dos inquiridos e António Guterres por 4%.

No campo da política, o setor em que os portugueses menos confiam, há duas personalidades que se destacam, além de Marcelo: António Costa e Rui Rio, que mantêm o segundo e terceiro lugar nesta categoria.

O primeiro-ministro regista uma subida considerável de votos face ao ano passado: passou dos 10% obtidos em 2019 aos 21% deste ano.

Já o líder do PSD obteve 9% das preferências.

O empresário dos cafés Delta ocupa o primeiro lugar na categoria de empresários e José Rodrigues dos Santos nas categorias de Literatura e Jornalismo. Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar, lidera o pódios das ONG (organizações não-governamentais).

Há 20 anos que a revista “Selecções do Reader’s Digest” avalia, através do estudo Marcas de Confiança, os níveis de confiança dos portugueses em diferentes realidades, com especial relevância para as suas marcas.

Ao longo destas duas décadas, o número de categorias foi aumentando, sendo hoje 60, entre produtos ou serviços, além de questões de âmbito pessoal, político ou económico, instituições, profissões, personalidades ou relações pessoais.

O selo “Marcas de Confiança” tem ganhado relevância, assumindo-se hoje como um símbolo de reconhecimento e qualidade.