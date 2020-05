​Maratona Virtual Solidária ajuda Cruz Vermelha do Porto

Veja também:

Com o lema "Corremos sós, vencemos juntos", a Maratona Virtual Solidária vai decorrer no próximo fim de semana, 30 e 31 de maio. Os fundos angariados servirão para ajudar a Cruz Vermelha do Porto.



Promovida pela Runporto, a ideia da maratona surgiu na sequência do adiamento das atividades desportivas, devido às restrições impostas pela pandemia do Coronavírus.

Trata-se de um "evento inovador, 100% online, que pretende ser uma oportunidade de promover a prática de exercício físico e angariar fundos para a luta contra a Covid-19", explica o diretor desta organização de promoção do atletismo.

Jorge Teixeira acrescenta que "todos os inscritos podem participar a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, percorrendo a distância que quiserem na modalidade da sua preferência: corrida, caminhada, bicicleta e outros desportos individuais".

A maratona "será realizada em casa de cada participante ou na rua, mas respeitando sempre o distanciamento social imposto pelas normas do governo".

Além de promover a prática do exercício físico, esta maratona tem um propósito solidário que é angariar fundos para a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação do Porto.

Este responsável sublinha que esta "é uma das instituições que está na linha da frente no combate à Covid-19. Com o valor angariado através das inscrições, todos poderemos contribuir para melhorar a resposta da Cruz Vermelha à população".

Neste momento, a Cruz Vermelha Portuguesa está envolvida na ação #EuAjudoQuemAjuda, no âmbito do combate ao COVID-19, prestando serviços de transporte de doentes em ambulâncias, realização de testes, auxílio através de linhas de apoio psicossocial e social, divulgação de informação e apoio alimentar, médico e de alojamento.

Quem quiser participar nesta Maratona Virtual Solidária tem de se inscrever no site www.runporto.com

Também há a possibilidade de contribuir para esta causa, mas sem participar. No entanto, é sempre necessário fazer a inscrição que tem um custo de 10 euros.

No final, cada participante recebe um diploma personalizado de participação digital e uma medalha de 'Finisher' comemorativa do evento.

Várias figuras públicas juntaram-se a esta causa. O diretor da Runporto revela que "da televisão, teremos o Jorge Gabriel e a Carina Vaz, do andebol, Carlos Resende, do futebol, Domingos Paciência, do ciclismo, José Azevedo e José Santos, do atletismo, Jéssica Augusto, Fernanda Ribeiro, Marisa Barros, Ercília Machado, Rui Pedro Silva, Paulo Guerra, José Moreira e Daniel Pinheiro, da joalharia, Eugénio Campos, e do ténis, José Vilela e Pedro Cordeiro".