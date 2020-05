Covid-19: Região de Lisboa e Vale do Tejo regista 96% dos novos casos de infeção

"Na área do agrupamento de centros de saúde Almada-Seixal temos três pequenos focos comunitários, com 32 casos positivos", adiantou Graça Freitas. Um desses focos tem lugar no Bairro da Jamaica, com 16 casos confirmados de Covid-19, "que estão todos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde da região". As autoridades de saúde, a Câmara do Seixal e outros intervenientes têm "atuado diretamente nos bairros onde se estão a passar estes fenómenos e nos aglomerados familiares destas pessoas para identificar e quebrar cadeias de transmissão”, explica a dirigente. Também em Loures, o segundo concelho com maior aumento de casos na última semana, o cenário é preocupante. O Hospital Beatriz Ângelo registava esta segunda-feira a ocupação mais elevada desde o início da epidemia, com 66 doentes internados com Covid-19, como adianta o jornal i. Um valor que contrasta com a tendência decrescente do número de internamentos em Portugal, nos últimos dias. Situação por região em Portugal

De acordo com o boletim diário da DGS, a região Norte, onde surgiram os primeiros casos de Covid-19 no país, continua a registar o maior número de infetados, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, Centro , Algarve, Alentejo, Açores e Madeira, a zona menos afetada do país, com 90 casos registados, desde dia 7 de maio. No entanto, importa realçar que estes valores são cumulativos e não referentes ao número de casos ativos, o que significa que e a maioria destes doentes já recuperou da doença e o atual cenário por região pode variar. Relativamente ao número de mortes provocadas pela doença, é no Norte que se registam mais óbito (752), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (325), do Centro (234), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo (1). A Região Autónoma da Madeira segue sem registo de mortes por Covid-19. Mapa da Covid 19