Covid-19. Os planos da aviação para o desconfinamento

Em julho, para além do aumento de voos para o Brasil, com a reposição de voos para Recife e Fortaleza, para os Estados Unidos, onde é retomada a operação para Boston, Toronto e Miami, e para África, onde são recuperadas as ligações para Praia, São Vicente e Dakar.

A Madeira passa ainda a ter duas ligações por dia para o Porto e são também reiniciadas as ligações ao Porto Santo, com dois voos por semana

Companhias internacionais retomam voos para Portugal

A British Airlines vai voltar a viajar com regularidade para Lisboa e Faro, assim como a Air France marcou o regresso de um voo diário para Lisboa e Porto.

Já a Lufthansa também marcou para junho o regresso dos voos para Portugal.

A Easy Jet anunciou para 15 de junho a retoma de voos nomeadamente para Lisboa e Porto. A Transavia começa a voar a 4 de junho de Amestardão para seis destinos incluíndo Faro e Lisboa.

Também a Brusells Airlines planeia retomar as operações em meados de junho.

Ryanair com retoma mais demorada

Mais demorado vai ser o regresso da Ryanair que anunciou que vai retomar 40% dos voos regulares a partir de 1 de julho, sendo que para Portugal a maioria terá como destino o aeroporto de Faro.

Os voos diários desde os países do norte da Europa, para além de Portugal, vão ser feitos para Espanha, Itália, Grécia e Chipre. Serão mil voos diários e com promoções para quem reserve durante as ferias de verão.

A Qatar Airways também quer voltar a operar quatro voos por semana entre Lisboa e Doha também em julho.

No dia 2 de julho a Delta Airlines tem previsto repor um voo diário entre Lisboa e o Aeroporto John F. Kennedy (JFK), em Nova Iorque.

De referir ainda que as ligações interilhas e as ligações marítimas no grupo central do arquipélago dos Açores vão ser retomadas de forma gradual a partir de sexta feira dia 29 de maio.

As ligações da Azores Airlines ao exterior das região devem voltar no final de junho, ou seja, numa primeira fase as ligações vão ser feitas apenas para o continente e só depois para o exterior, segundo o presidente do governo regional dos Açores.