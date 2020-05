Covid-19. Diminui o número de casos registados em lares

Veja também:

O número de casos registados de Covid-19 em lares de idosos diminuiu, segundo dados avançados esta terça-feira por António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, em conferência de imprensa diária de atualização, organizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



"Há 287 casos de infeção por Covid-19 nos lares, o que representa uma diminuição, são 11,3% do universo de estruturas residênciais para idosos. No Alentejo, já não há lares com casos positivos. Temos 1780 utentes positivos, dos quais 190 internados".

Sobre os hospitais de campanha, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales diz que vão manter-se alguns, mas é natural que outros possam ser desmobilizados perante a menor procura.

"Durante a fase mais crítica e aguda do surto, tiveram um papel importante. É normal que muitos se mantenham, fruto da imprevisibilidade do surto, porque temos de estar de prevenção para uma eventual segunda onda. É normal que alguns se mantenham, mas que exista alguma desmobillização, fruto de uma menor procura que vá existindo", afirma.

Portugal regista 1.342 mortos (mais 12 em 24 horas) e 31.007 (mais 219) casos confirmados do novo coronavírus, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde, esta terça-feira.

Um total de 95% dos novos casos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.