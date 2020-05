​Câmara de Lisboa autoriza crescimento do espaço de esplanadas

Veja também:

A Câmara de Lisboa quer trazer mais pessoas para a rua, para ajudar a reativar e reanimar o comércio e serviços da cidade, e decidiu alargar o espaço de esplanadas nalgumas zonas da cidade.

A ideia foi transmitida esta terça-feira pelo vereador da Economia e Inovação, Miguel Gaspar, durante o “webinar” organizado pelo Programa Empreende +, em que a UACS – União das Associações do Comércio e Serviços de Lisboa e Vale do Tejo apresentou o Guia de Boas Práticas para o Comércio, no âmbito da Covid-19.

Miguel Gaspar lembrou que a Câmara aprovou a semana passada uma medida que visa o alargamento do espaço de esplanadas nalgumas zonas de Lisboa para conseguir captar mais clientes. O objetivo é ajudar a compensar a perda de rendimentos dos proprietários de restaurantes, cafés e bares, decorrente das restrições impostas pela pandemia.

“A cidade de Lisboa não é toda igual e há sítios em que isto é mais viável do que noutros”, admitiu o vereador. Por isso, frisou que a aplicação terá que ser coordenada e autorizada pela respetiva junta de freguesia.

A realização de eventos, salvaguardando as medidas de segurança, “sem grandes ajuntamentos” é outra ideia da autarquia para ajudar o comércio tradicional. E deixando logo um desafio à União das Associações do Comércio e Serviços, Miguel Gaspar deu como exemplos a realização de “Noites de Verão ou Dias Especiais” para chamar a atenção das

pessoas para algo que está a acontecer numa ou em várias zonas da cidade.

O vereador lisboeta da Economia e Inovação revelou ainda que a Câmara quer alargar a outras zonas da cidade o conceito de “A rua é sua”, até agora em prática apenas na Avenida da Liberdade e que implica o corte de trânsito. Frisou que objetivo é que as pessoas andem mais na rua, a pé, passeiem, vejam montras e depois, entrem nas lojas para comprar e assim, ajudar a reanimar a economia.

A decisão de alargar o espaço para as esplanadas já foi aprovada por outras autarquias do país, nomeadamente Porto, Braga, Cascais e Mafra.