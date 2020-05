Stanley Ho: Mitos, perseguições e piratas. Histórias do “padrinho do jogo” de Macau

“Ele referiu o episódio da guerra da Coreia para afirmar que esteve do lado de Pequim para ultrapassar a fase de isolamento e embargo”, conta Ricardo Pinto, afirmando que Ho usava este argumento para desmentir que o Governo central tivesse feito oposição aos seus negócios.

Contrabando e tentativas de rapto

Em 1943, Stanley tinha-se refugiado em Macau, depois da invasão japonesa de Hong Kong. Foi através do contrabando de bens de luxo, para uma empresa oriunda do Japão, que fez crescer a fortuna que lhe permitiu depois entrar no negócio dos casinos. A missão que lhe estava destinada era de compra e venda de bens essenciais para uma cidade que então estava isolada do resto do mundo.

Por causa desta atividade, não foram poucas as vezes em que se teve de meter num barco para atravessar o rio das Pérolas. Numa dessas situações foi assaltado por piratas. Começa aí o mito.

O dono do jornal Ponto Final e da Macau Closer relata que, naquela altura, a zona estava em guerra e se tratava de um local onde a pirataria foi frequentíssima ao logo de séculos. “Os riscos eram muitos durante estas viagens e a embarcação em que seguia tomada por piratas”, começa por avançar Ricardo Pinto. O facto levou a muitas teorias sobre o que se passou realmente. "A ideia que se vendia na Internet era que o Stanley Ho tinha pegado numa pistola e morto grande parte dos piratas”, identifica.

O jornalista afirma que, naquela entrevista há 14 anos, Ho lhe contou a sua versão. A fazer fé nas palavras do empresário, eis o que se passou: “Disse que entregou o dinheiro que tinha para fazer as compras, e o mais que conseguiu foi fugir. Depois teve de explicar aos japoneses e às autoridades portuguesas porque voltava de mãos vazias e sem bens”.

A vida agitada do homem que ainda há poucos anos era o 68.º mais rico do mundo - fortuna foi estimada em 3,1 mil milhões de dólares pela revista Forbes -, tem mais episódios. A sua entrada no jogo em Macau foi tudo menos pacífica. Envolveu perseguições e tentativas de rapto.

Estávamos em 1961, e as anteriores concessões lideradas pelos locais Fu Tak Iam e Kou Hou Neng estavam em perda, os casinos estavam desatualizados. Era preciso sangue novo e novos investimentos. Do seu lado, estes dois empresários, tinham Y.C. Liang, outro patrão do comércio do jogo. O trio não via com bons olhos a vinda de um novo “player” porque isso significava a perda do negócio.

Houve ameaças muito violentas contra a vida do Stanley Ho e dos colaboradores. O episódio mais rocambolesco dá-se quando um grupo de homens o persegue em plena avenida Almeida Ribeiro, no centro de Macau, até à sede do Banco Nacional Ultramarino, e procuram raptá-lo a poucos dias da abertura da nova concessionária.

Ho lembra na entrevista à Macau Closer que enfrentou os quatro homens, recusou-se a segui-los, chamou a polícia e não cedeu à chantagem. “Ele via essa sua atitude sobre o que era justo como algo de inegociável, mesmo em situações críticas como a ameaça à sua vida”, recorda Pinto.