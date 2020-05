No Ruanda, há robôs na linha da frente do combate à Covid-19

Doados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, na sigla em inglês), os robôs estão a trabalhar no centro Kanyinya, situado na capital, Kigali.

Akazuba, Ikirezi, Mwiza, Ngabo e Urumuri são os nomes dos cinco robôs recebidos na semana passada pelos ministros da Saúde e da Inovação do Ruanda. A sua missão é ajudar a tratar doentes com Covid-19 e minimizar riscos de contágio.

Os robôs irão ainda “detetar pessoas que entrem sem usar máscaras, para que, com a voz, o posto de comando possa ser rapidamente informado e responder”, adianta o ministro.

Além disso, segundo o ministro da Saúde do Ruanda, Daniel Ngamije, os robôs têm a capacidade de capturar dados sonoros e visuais dos pacientes e podem notificar os profissionais de saúde sobre as anormalidades detetadas.





De acordo com o último balanço oficial, o Ruanda conta 336 casos confirmados de Covid-19 desde que a pandemia entrou no país, dos quais 238 já recuperaram. Não há registo de vítimas mortais.



Robôs-polícias na Tunísia

O Ruanda não é o primeiro país a recorrer à robótica para combater a expansão do novo coronavírus. Na Tunísia, as autoridades decidiram utilizar robôs-polícias durante o confinamento.

Estes agentes tinham como missão patrulhar as ruas da capital para assegurar que as pessoas se mantinham em casa e cumpriam as regras.

Os robôs eram controlados por polícias que verificavam os números de identidade dos cidadãos através de uma câmara.

Os robôs foram também utilizados nos Estados Unidos. Em janeiro, num hospital de Seattle, este “combatente da linha da frente” verificava os sinais vitais dos doentes, reduzindo o contacto direto entre infetados e profissionais de saúde.