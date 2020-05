Missionário português no Brasil: "Estamos a atravessar três pandemias"

O sacerdote garante que no Brasil “não faltam exemplos no sentido de demonstrar que a pandemia é séria”.

O padre Alfredo Gonçalves soma 50 anos de Brasil e afirma que, neste momento, a instabilidade no país é alimentada pelo próprio Governo federal. “Corre um inquérito no supremo tribunal federal contra Bolsonaro e no congresso nacional existem 32 pedidos de impeachment do presidente”, lembra.

O Brasil não vive uma pandemia, mas sim três pandemias em simultâneo, na perspetiva de Alfredo Gonçalves, padre português, missionário scalabriano, congregação que se dedica ao trabalho com as migrações, e assessor para a mobilidade humana da Conferência Episcopal Brasileira.

Regresso das celebrações comunitárias ainda sem data

No Brasil, um dos países da América do Sul que concentra maior preocupação face ao alastrar da pandemia, ainda não há data para o regresso das celebrações comunitárias.



Por agora, a Conferência Episcopal Brasileira continua, de acordo com o padre Alfredo Gonçalves, "muita afinada" com as indicações da Organização Mundial de Saúde. O sacerdote lembra que as igrejas continuam fechadas e que a Conferência Episcopal "está ao lado das autoridades de saúde e o povo também”.

Para incentivar a prevenção, a maior estátua católica do mundo está, desde a última semana, a usar máscara. Representa Santa Rita de Cássia e situa-se num santuário no interior do Nordeste do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte.

“É mais um exemplo para demonstrar que a pandemia é muito séria, apesar de o Governo de Bolsonaro continuar a negar a gravidade da situação”, remata Alfredo Gonçalves.