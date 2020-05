Espanha assinala vítimas da Covid-19 com dez dias de luto

A partir desta terça-feira, arrancam em Espanha 10 dias de luto oficial pelas vítimas do novo coronavírus. O último balanço revela que o país regista 26.834 mortes e mais de 235 mil casos confirmados.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro espanhol, no fim de semana, quando disse que “o mais difícil já passou” e explicou plano de desconfinamento.

“O primeiro objetivo era dobrar a curva. O segundo objetivo era fazer com que os recuperados passassem os novos casos. O terceiro objetivo seria reduzir ao máximo a propagação do vírus. Fizemos o caminho correto. Foi o povo espanhol que fez o vírus retroceder. A partir de segunda-feira todo o território já estará na fase 1 ou 2, já nos podemos reencontrar com os nossos familiares e amigos, o comércio vai abrir e as ruas vão recuperar a sua vitalidade. Estamos a um passo da vitória, mas o vírus continua e é vital não relaxarmos”, afirmou na conferência de imprensa.