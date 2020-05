​Rui Madeira. 30 anos de carreira de um campeão do mundo

“A competição incluia a Madeira, Rally Eifeel na Alemanha, Rally Vosges em França, Rally Hoznayo e o Rally Spirit, no Norte de Portugal. Infelizmente já foram canceladas as duas primeiras provas por causa da pandemia, mas iremos certamente marcar presença em outras provas esperando que tudo volte à normalidade”, deseja.

“O título mundial acabou por ajudar a abrir algumas portas e também a vitória no Rali de Portugal de 1996 que tirou todas as dúvidas sobre as nossas capacidades além fronteiras. Destaco igualmente o título Fia por equipas Team's Cup de 1998, pela HF Grifone, em Toyota, para o qual contribuímos com três vitórias nas seis alcançadas pela equipa”, detalha.

Do palmarés do piloto português destaque também para as vitórias no troféu Marbella (no campeonato português de ralis - iniciados), e dois títulos nacionais em 1993 e 1994, de Grupo N, ao volante de um Ford Sierra RS Cosworth 4X4.

Depois do título alcançado em 1995, Rui Madeira disputou durante alguns anos o WRC, tendo ganho o Rali de Portugal de 1996, com um Toyota Celica da equipa italiana Grifone.

Num balanço à carreira, Rui Madeira também destaca “todos os conhecimentos e vivências nos países visitados, e o convívio com pilotos que admirava tais como Carlos Sainz, Kankunen, Makinen, Colin McRae Biasion, e os diretores de equipa. Todos me fizeram crescer como homem, desportista e cidadão”, conclui.

Cancelamento do Rali de Portugal 2020

A notícia esperada do cancelamento do Rali de Portugal devido à pandemia da Covid 19, foi confirmada no último dia de Abril pelo Automóvel Clubes de Portugal e entristeceu Rui Madeira pelo histórico do piloto na competição.

“Guardo muitas e boas recordações do Rali de Portugal. O cancelamento é muito triste para a economia do nosso país e para todos os adeptos apaixonados pela modalidade. Para as principais equipas portuguesas tem um impacto devastador porque os patrocinadores e as marcas deixam de mostrar os seus produtos e dar-lhes o devido retorno, além da importância que tem no turismo de Portugal”, argumenta.

As diferenças para os anos 90

Os anos 90 estão sempre presentes na memória de todos os adeptos apaixonadas pelas quatro rodas e hoje, e Rui Madeira foi desafiado por Bola Branca a abordar as diferenças desses tempos para os atuais.

“Nos anos 90 existia maior convívio entre os pilotos porque era fácil jantarmos à mesma mesa várias equipas concorrentes. O facto de se perder os percursos noturnos das provas e destas serem maiores, existirem cinco ou seis pilotos que podiam lutar pela vitória, a presença de marcas como a Subaru, Mitsubish, a par do grande apoio das TV e dos media, faziam de cada prova um evento de grande projeção do próprio país”, assinala.

Mantendo um termo de comparação com os anos 90, Rui Madeira lembra alguns aspetos menos favoráveis para os pilotos.

“Naquela altura tínhamos muitas assistências e andávamos nos ralis durante quatro dias com as malas às costas. Agora é tudo muito concentrado, as assistências sempre no mesmo local, etapas mais curtas, em sistema de rounds e os pilotos têm de gerir melhor os pneus e as máquinas”, diz.

Pela negativa, Rui Madeira deixa algumas críticas e lamentos: “Os pilotos portugueses não têm a divulgação que a comunicação social lhes atribuía porque no WRC existem muitas categorias, nomeadamente o WRC2 e WRC 3 que tiram o destaque aos nossos pilotos. Os ralis do mundial são reconhecidos em dois dias, com duas passagens limitadas pelo percurso. É tudo em contrarrelógio, daí o pouco convívio nos ralis do WRC, atualmente”, analisa o emblemático piloto.