Santa Clara dispensa Schettine do resto da temporada

Guilherme Schettine foi dispensado pelo Santa Clara de participar nas atividades do clube no resto da temporada.

O ponta-de-lança brasileiro de 24 anos está em final de contrato e já tem acordo assegurado para reforçar o Sporting de Braga a partir da próxima época, deixando o clube açoriano a custo-zero.

"O Santa Clara informa que chegou a acordo com o atleta Guilherme Schettine para a dispensa de participação em treinos, jogos e outras atividades previstas no contrato em vigor", pode ler-se.

O jogador nem sequer vai acompanhar a equipa na deslocação para Lisboa, onde o Santa Clara vai disputar o resto da temporada, na Cidade do Futebol. A viagem está marcada para 29 de maio.

Namoro antigo, transferência conturbada

O Santa Clara não terá ficado agradado com a abordagem do Braga e do jogador em relação à transferência e estará na origem desta decisão tomada pela SAD de dispensar o jogador para o resto da temporada.

O emblema minhoto já tinha tentado contratar Schettine na última época, e o Santa Clara chegou a acusar publicamente o Braga de abordagem proibida.

"O Santa Clara não pode tolerar que se façam abordagens diretas de dirigentes e treinadores a atletas profissionais de outras instituições com contrato de trabalho, facto que ocorreu no caso concreto, sendo punível nos regulamentos das competições profissionais da FPF e Liga Portugal. Esta conduta levou o Santa Clara a exigir ao Braga, o pagamento da cláusula de rescisão do atleta Guilherme Schettine", afirmou o clube, na altura.

Schettine esteve também associado ao Benfica e o Braga chegou a acusar os açorianos de favorecer uma transferência para as águias. O clube exigia a cláusula de rescisão, mas o jogador vai acabar por sair a custo-zero, em final de contrato.

No último verão, o Braga teria apresentado uma proposta de 1,5 milhões de euros pelo ponta-de-lança, mas o impasse nas negociações com Benfica, terá levado à desistência do clube minhoto.

Schettine chegou a Portugal em 2016, por empréstimo do Atlético Paranaense ao Santa Clara. Em quatro temporadas, esteve emprestado ao Al-Batin e Al-Fujairah.

O brasileiro chamou à atenção na última temporada, quando apontou sete golos em 18 jogos, apenas na segunda metade da temporada. Esta época, apontou três golos em 21 jogos.