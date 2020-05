Primeira Liga. Jogadores farão apenas um teste antes dos jogos

O campeonato será retomado a 3 de junho e vai prolongar-se até 26 de julho, com a maior parte dos jogos marcados para os dias úteis. Os futebolistas têm sido testados ao longo das últimas semanas e continuarão a ser submetidos a exames durante a competição.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) reviram o plano de rastreio de Covid-19 a aplicar na Primeira Liga. Os dois testes inicialmente previstos - um 48 horas antes dos jogos e outro a realizar o mais perto possível do apito inicial - são substituídos por um teste 24 horas antes de cada partida.

O futebol português regressa a 4 de junho com nova(...)

Os clubes têm de respeitar o protocolo sanitário da DGS e os estádios foram vistoriados. Catorze já tiveram aprovação das autoridades de saúde. O Estádio do Bonfim, do Vitória de Setúbal, ainda não recebeu luz verde e o Moreirense também ainda está a tentar certificar o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Santa Clara e Belenenses SAD vão jogar na Cidade do Futebol. O Famalicão jogará no Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente.