Jorge Silvério: “Futebol regressa numa fase excelente para os jogadores”

“A primeira fase que passamos na reação à pandemia foi de choque porque não estaríamos a contar com isto. Depois, no confinamento, entramos numa fase de habituação. Ao fim de algum tempo entrou-se numa fase de cansaço e saturação porque as pessoas começaram a ficar fartas de estar em casa e nessa rotina que se tornou bastante monótona", afirma.

O especialista em psicologia desportiva recorda as consequências da pandemia da Covid-19 e as diferentes fases do confinamento a que a população - e os jogadores em específico - tiveram de suportar.

"A possibilidade do futebol regressar, na I Liga, é excelente porque permite que os atletas voltem a fazer aquilo que gostam. É uma fase de esperança, mas misturada com algum receio. Não tanto em relação aos atletas porque não constituem um grupo de risco e têm fatores protetores como o exercício físico e a idade, mas sobretudo o receio em relação à família, nomeadamente os que vivem com pessoas mais idosas ou que têm algum problema de saúde e pertencem a grupos de risco”, analisa em entrevista a Bola Branca.

O campeonato recomeça na próxima semana e a esta distância, Jorge Silvério, doutorado em psicologia do desporto, considera que apesar de algum receio por parte dos jogadores, o regresso da Liga de futebol chega num excelente momento depois de um período de saturação vivido no confinamento.

Importância das respostas aos jogadores

O receio, as dúvidas e as inquietações dos jogadores no regresso à competição são aspetos que terão de ser trabalhados ao nível mental pelas equipas médicas e pelos psicólogos.

“A comunicação é muito importante e que as equipas médicas e os psicólogos, no caso de existirem, ajudem os atletas a ultrapassar esta fase, respondendo a todas dúvidas e inquietações. Nas equipas em que exista psicólogo, o apoio psicológico é muito importante nesta fase de retorno de uma competição que necessariamente será diferente. É natural que no início haja algum receio, mas à medida que vai havendo mais jogos e com a existência prévia de treinos em grupo, vai ajudar um pouco nessa ultrapassagem”, antevê.

Efeito da porta fechada

Os jogos serão à porta fechada, o que pode mitigar o peso desportivo do fator casa. Jorge Silvério elaborou um estudo sobre a vantagem de jogar em casa e concluiu que é uma vantagem em Portugal, sobretudo devido à presença dos adeptos. Com as bancadas vazias o psicólogo do desporto defende que as vantagens para quem joga em casa não será tão elevada.

“Conduzimos um estudo sobre a vantagem de jogar em casa e verificamos que essa vantagem existe na I Liga de futebol em Portugal. E um dos fatores que explicam é precisamente a presença de adeptos. Mas não vai haver adeptos e nesse aspeto será igual para todos”, refere Jorge Silvério.