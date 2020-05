Administrador da SAD do Portimonense admite que Liga seria projeto aliciante

Além disso, o administrador do emblema algarvio tem um compromisso com Theodoro Fonseca, proprietário da Portimonense SAD, com quem diz ter "um contrato quase vitalício", que dá significado ao valor que atribui às funções que desempenha atualmente.

O nome de Edgar Vilaça terá sido sugerido por Carlos Pereira, presidente do Marítimo, com quem tem "amizade de vários anos" e com quem partilha "vários temas do futebol".

O líder do clube insular é desde sempre um opositor de Pedro Proença, "contestatário em alguns assuntos", descreve Edgar Vilaça, mas noutros assuntos é alguém que "tem coragem para dar dois murros na mesa, dizer, frontalmente o que é preciso e o que é justo para o futebol português".



Para 9 de junho está marcada Assembleia Geral da Liga e o futuro de Pedro Proença será o principal tema em discussão. Benfica e Cova da Piedade abandonaram a direção do organismo e há vários clubes a contestar o atual presidente.

O Leixões, por outro lado, está ao lado do líder e Paulo Lopo disse, à Renascença, que ninguém terá de empurrar Proença. Ele sairá no final da época, "por vontade própria", previu.