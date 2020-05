A retoma do Benfica e um alvo do Sporting

O jornal "Record" apresenta, esta segunda-feira, o plano do Benfica para chegar à retoma sem riscos. "Fechados no Seixal", lê-se na manchete do diário. A Primeira Liga recomeça a a 3 de junho e os encarnados estreiam-se no dia 4, em casa, com o Tondela.

Lage entra em estágio alguns dias antes do arranque; jogadores serão novamente testados em isolamento; plantel fecha-se para reduzir risco de contágio; ideia é também recuperar foco e espírito de grupo.

"A Bola" entrega a manchete a Pereyra, médio argentino, de 21 anos, do Rosário Central. O Sporting está interessado no jogador, cujo valor deverá rondar os três milhões de euros. O Rosário tem dívida por Teo Gutiérrez e esse dado pode facilitar o negócio.

Ainda do Sporting, o jornal garante que Palhinha já não volta. O médio emprestado ao Sporting de Braga vai rumar à Pemier League. Chegará proposta de 15 milhões de euros.

O jornal "O Jogo" centra-se nas vítimas que o regresso do futebol à normalidade continua a fazer. "Lesões assombram retoma", escreve o diário da Global Media. João Félix pode ter lesão no ligamentar no joelho esquerdo; Ibrahimovic com suspeita de lesão no tendão de Aquiles; Funes Mori rompeu tendão na coxa direita.

Primeira jornada da Bundesliga registou 14 lesionados. Poulsen de baixa com problema num tornozelo. Marcano, para já, é o caso mais grave em Portugal.

"O Jogo" dá conta das promessas de Pinto da Costa. O presidente do FC Porto, candidato a novo mandato, compromete-se a construir uma academia e assume que camadas jovens têm de assumir papel preponderante. Ainda das eleições do FC Porto, o candidato José Fernando Rio propõe cortar 50% dos salários da SAD.

A polémica em redor da posição de Pedro Proença, que tem a sua continuidade na presidência da Liga em risco, merece chamada de primeira página nos três desportivos. Proença diz que estará na Liga "enquanto os clubes quiserem".