Zlatan Ibrahimovic escapa a longa paragem e ficará ausente apenas 10 dias

O futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic, do AC Milan, deverá parar apenas 10 dias, devido a uma lesão muscular, e não tem qualquer problema no tendão de Aquiles, como se chegou a suspeitar, segunda revelou o clube italiano.

“O AC Milan informa que Zlatan Ibrahimovic sofreu uma lesão muscular na perna direita. O tendão de Aquiles está perfeitamente intacto. Novo exame será realizado daqui a 10 dias para confirmar o seu regresso aos treinos”, lê-se num nota publicado no site oficial do emblema italiano.

Na segunda-feira, num treino com vista ao regresso da Liga italiana, previsto para 13 de junho, o sueco de 38 anos saiu a coxear do centro de treinos, com os milaneses, clube do português Rafael Leão, a explicarem que os exames iriam determinar se se tratava de um problema num gémeo ou também no tendão de Aquiles.

O avançado, que treinou com o clube sueco Hammarby, de que é um dos donos, durante o período de confinamento causado pela pandemia de covid-19, tem contrato até ao final desta época, com a opção de mais uma temporada.

Ibrahimovic, de 38 anos, regressou ao AC Milan recentemente, depois de terminar contrato com o LA Galaxy.

Antes, a lenda sueca representou o Manchester United, Paris Saint-Germain, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Ajax e Malmo, onde se formou.