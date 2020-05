Premier League. Estudo prevê risco acrescido em 25% de lesões no regresso

De acordo com a empresa, numa época regular apenas 4% dos jogadores têm que disputar tantos jogos num período de tempo tão reduzido, algo que poderá mudar com o regresso da Liga inglesa, aguardada para meados de junho.

Um cenário que fará acrescer as lesões em 25%, em comparação com metade de jogos, quatro, num mesmo período.

A médica Flamínia Ronca, que trabalha com jogadores da Liga inglesa na análise aos riscos do regresso, admite que os jogadores perderam até 15% da sua forma física e que têm de recuperá-la num curto período de tempo.

Segundo a Zone7, quando a pré-época é menor do que quatro semanas, devido a um torneio internacional ou com rondas preliminares das competições europeias, as equipas têm uma maior percentagem de risco de lesões (75%) na primeira parte da temporada.

A Primeira Liga portuguesa volta a 3 de junho. Nas últimas semanas, após o regresso aos treinos no relvado, tem havido registo de algumas lesões. A de Marcano, do FC Porto, será a mais grave. O central sofreu uma rotura ligamentar no joelho direito e não será opção para Sérgio Conceição no que resta jogar do campeonato.

Em Espanha, também já foi notícia a lesão de João Félix. O internacional português do Atlético de Madrid contraiu uma entorse no joelho esquerdo e deverá parar por três semanas.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.