Polémica na II Liga também em França. Ajaccio recorre aos tribunais

O Ajaccio anunciou, esta terça-feira, que vai recorrer aos tribunais, depois da Comité Olímpico de França ter rejeitado o pedido para realização do "play-off" de promoção à Ligue 1, submetido pelo clube da Córsega, pelo Troyes e pelo Clermont.

Os três clubes sentem-se prejudicados pela decisão da Liga, que após ter terminado os campeonatos antecipadamente decidiu pela promoção dos dois primeiros classificados, Lorient e Lens, e pela descida dois últimos do escalão principal, Amiens e Toulouse.

Ajaccio, Troyes e Clermont estavam em zona de acesso ao "play-off" de subida, mas continuam na Ligue 2. O Nimes, que estava em zona de despromoção na Ligue 1, permanece no escalão principal.

Com dez jornadas por disputar, a Ligue 2 estava ao rubro. O Lorient liderava, com 54 pontos, mais um do que o Lens. O Ajaccio era terceiro, com 52, o Troyes quarto, com 51, e o Clermont estava na quinta posição, com 50 pontos.

Também em Portugal, a decisão da Liga de terminar com o segundo escalão, com promoções de Nacional e Farense, e descidas de Cova da Piedade e Casa Pia, gerou polémica. O Feirense, terceiro classificado, e o Cova da Piedade ainda tentam reverter a situação.