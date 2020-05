Liverpool devolve aos adeptos dinheiro dos bilhetes para jogos em casa

No momento da interrupção da competição, o Liverpool liderava a competição, com mais 25 pontos do que o campeão Manchester City, de João Cancelo e Bernardo Silva, a nove jornadas do final – dez para o City, que só cumpriu 28 jogos.

Na nota publicada, os "reds" acrescentam ainda que os lugares de época terão também uma devolução, proporcional, bem como os bilhetes comprados para o jogo da equipa feminina em casa do Everton, e depois do anúncio na segunda-feira do cancelamento do campeonato feminino.



Em Portugal, o futebol regressa a 3 de junho. As dez jornadas finais da Primeira Liga serão disputadas até 26 de julho. O FC Porto lidera a competição, com um ponto de vantagem sobre o Benfica.