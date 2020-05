BCE avalia impacto da pandemia nos maiores bancos com testes de stress

Veja também:

O Banco Central Europeu está a avaliar o impacto da pandemia nos maiores bancos com testes de stress. Os resultados individuais de cada banco não serão publicados.

Segundo o jornal espanhol “El Confidencial”, o objectivo deste trabalho é quantificar o impacto da crise pandémica nas maiores instituições europeias e antecipar medidas.

A autoridade bancária europeia cancelou, no início da crise, estes testes para aliviar os bancos de mais uma responsabilidade, numa altura em que lhes é exigido um esforço suplementar para ajudarem famílias e empresas, através de medidas como moratórias e linhas de crédito.

O BCE viu agora necessidade de avançar, por meios próprios, com os testes para medir a situação da banca, naquelas que deverão ser as “análises mais sensíveis dos últimos anos”. No entanto, segundo o jornal, não serão pedidos novos dados aos bancos.

Tal como sempre acontece nos testes de stress, serão calculados dois cenários: o base parte das previsões do BCE, que apontam para uma queda no PIB entre 5% e 12%; no cenário adverso a contração será mais acentuada.

Será analisada a exposição do crédito das empresas aos sectores mais afetados e o crédito às famílias, para avaliar a necessidade de reforço de provisionamento. O crédito malparado é outra das variáveis em avaliação.