​Por causa da pandemia, o Festival Panda fica adiado para 2021

Veja também:

Na última edição, o Festival Panda reuniu 75 mil visitantes. O evento pensado para as famílias com crianças entre os 2 e os 10 anos de idade acaba de ser adiado por um ano, devido à pandemia do novo coronavírus.



O Canal Panda e a Lemon Live Entertainment que organizam o festival, confirmam em comunicado que “tomaram a decisão de realizar a próxima edição do Festival Panda em 2021, ano em que se celebra o 25º Aniversário do Canal Panda”.

Com este ano de suspensão, a organização indica que para a 14.ª edição está a “trabalhar com todos os parceiros na preparação de uma edição memorável do Festival Panda, quer através dos espetáculos de palco, quer através das diversas animações e atividades disponíveis no recinto”

O Festival Panda agora adiado devido à pandemia e seguindo as indicações da Direção Geral de Saúde deveria decorrer nos meses de junho e junho em várias localidades do país.

O festival reúne anualmente milhares de crianças em torno das mascotes das personagens mais conhecidas do Canal Panda.