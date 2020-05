Cinemas não querem abrir já. "É como vender produtos fora de prazo”

Sem qualquer estreia para chamar o público de volta ao cinema podem estar em causa as condições de rentabilidade e, logo, a sobrevivência de muitas empresas do setor. É por isso que a FEVIP defende que “as salas, que promovem cinema comercial, abram a 2 de julho, sendo que esta proposta não invalida que, para os cinemas que assim o entendam, possam abrir no próximo mês. Por outro lado, a lotação mínima das salas terá de ser garantida a 50%, pois só com esta taxa se poderá tornar o negócio viável”.

As reivindicações da associação já colheram a concordância do Ministério da Cultura, explica Paulo Sousa que diz, no entanto, que “falta neste momento um ministério que se pronuncia sobre estas matérias que é o Ministério da Economia e falta o aval do primeiro-ministro”.

A questão é que a data escolhida para as salas de cinema, foi a mesma da reabertura dos centros comerciais e os cinemas são “lojas âncora” nestes espaços, explica Paulo Santos que sublinha que os cinemas vão ser “fortemente penalizados pelas cláusulas penais” se não abrirem portas.

“Vai haver empresas que vão para a insolvência”, alerta Paulo Santos, que diz que “estas empresas são criadoras de emprego efetivo”, que “levam cultura a 200 localidades do país” e vão estar confrontadas com o desemprego.

Cinema Ideal perdeu 60 mil euros com a pandemia

“Há um buraco de 60 mil euros provocado por esta pandemia”, diz à Renascença Pedro Borges do Cinema Ideal, uma sala de cinema independente de Lisboa, sob a gestão da produtora Midas Filmes.

O cinema vai voltar a trabalhar já a partir de dia 1 de junho e retomar a atividade onde parou, com o filme “Retrato da Rapariga em Chamas”, de Céline Sciamma.

Para tentar reerguer-se, durante o mês de junho e dada a limitação de lugares, o Cinema Ideal pede ao público que faça marcação e o bilhete terá o custo de 5 euros. Mas esta sala de cinema que tem um público muito fiel disponibiliza também um bilhete “Apoio Cinema Ideal” no valor de 10 euros, “para todos aqueles que quiserem expressar de forma mais concreta o seu apoio” a esta sala de cinema do centro de Lisboa.

A ideia é “se as pessoas quiserem ser generosas e gastarem agora aquilo que não gastaram durante o confinamento” assim vão contribuir para a continuação do Cinema Ideal, explica Pedro Borges.

No caso do Cinema Ideal, implementando as novas regras para a ocupação das salas vai obrigar a que “entre cada fila onde se sentarão espetadores, haverá sempre uma fila vazia e haverá sempre dois lugares de distância” entre espetadores.

Feitas as contas “se vierem espetadores individuais, aos 33 a sala estaria esgotada”, contabiliza Pedro Borges que acrescenta que “se forem pares”, podem ir até aos 55 espetadores.

Temendo que possa haver sessões onde não caibam todos os espetadores potenciais, o Cinema Ideal está a pedir ao público para marcar bilhete atempadamente. Questionado sobre durante quanto tempo conseguirão sobreviver com esta lotação reduzida, Pedro Borges compara com a situação de restaurantes com menos clientes e outros estabelecimentos onde a procura está condicionada para dizer que se torna inviável a longo prazo.