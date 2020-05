​Um terço de 100 metros criado por fardos de palha

Intitulado como “o terço da esperança”, o ponto alto da iniciativa foi vivido no sábado à noite quando “ao final do dia a população, com o devido distanciamento social, afluiu ao local onde foi construído o terço” e aqui se juntou em oração.

Toda a comunidade foi envolvida. O presidente da Junta de Freguesia, Jorge Oliveira, diz que a iniciativa criou uma “envolvência que sensibilizou Mansores e as freguesias de praticamente todo o concelho”.

A Comunidade de Mansores, Arouca, homenageou Nossa Senhora com a reprodução de um terço gigante.

Este é um dos casos em que uma imagem vale mesmo por mil palavras e, para eternizar o momento, os organizadores do evento muniram-se de dois drones que, no fim-de-semana, “foram tirando fotografias, quer de noite quer de dia”

De acordo com Jorge Oliveira, desde o momento em que surgiu a ideia “toda a comunidade se mobilizou" e, no último sábado, “viveram-se momentos arrepiantes”.

“Os produtores locais levaram para o espaço os seus tratores e com a sua iluminação ajudaram a construir um momento único com a criação de um ambiente propicio à oração”, refere o autarca, que revela que “foi possível juntar mais de uma centena de pessoas a rezar o terço”.

Jorge Oliveira mostra-se muito satisfeito com a iniciativa e diz que “todos estão de parabéns”, pois os ecos do evento levaram muitas pessoas naturais de Mansores e residentes nos quatro cantos do mundo a “telefonar para agradecer a iniciativa e para manifestar o seu contentamento”.

“Inicialmente, não estamos a contar com o impacto que a iniciativa veio a ter”, confessa Jorge Oliveira, que também ficou surpreendido com o publico reconhecimento manifestado pelo bispo do Porto.

Na sua página no Twitter, D. Manuel Linda classificou a iniciativa de “belíssima” e deu os parabéns aos organizadores “por uma ideia tão original”.