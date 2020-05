Prémios ao Novo Banco? “Nem tudo o que é legal é legítimo", lembra Justiça e Paz

A Comissão Nacional Justiça e Paz mostra-se chocada com possibilidade de atribuição de prémios de gestão no Novo Banco. Numa nota enviada à Renascença, a estrutura alerta para o facto de que é necessário ter presente “que nem tudo o que é legal é legítimo".

A Comissão pede "esforços partilhados" para que "as desigualdades não se agravem" e refere que “causa perplexidade e escândalo” a notícia de que um banco privado com apoios do Estado possa “vir a atribuir prémios de gestão” que implicam “uma ordem de grandeza de tal modo elevada que choca pela disparidade face à média das retribuições do trabalho em Portugal”.

A nota começa por referir que "o nosso país, como o mundo inteiro, vê-se hoje confrontado com uma crise económica e social de uma gravidade sem precedentes", uma crise que se traduz "para muitos, em desemprego, perda total ou muito substancial de rendimentos e privação da satisfação de necessidades básicas, como a alimentação".