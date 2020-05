Iván Marcano foi operado, esta segunda-feira, ao joelho direito e "iniciou o seu processo de recuperação".

O defesa-central vai falhar o resto da temporada, depois de ter sofrido um "traumatismo direto no joelho direito, do qual resultou uma rotura do ligamento cruzado anterior".

A lesão decorreu durante o treino na última semana. O FC Porto continua a preparar o regresso da I Liga, depois de uma paragem de quase dois meses devido à pandemia da Covid-19.

Para motivar a recuperação do central, o FC Porto compilou uma série de mensagens de apoio dos jovens jogadores da escola de formação "Dragon Force".

Marcano, de 32 anos, realizou 37 jogos esta temporada e apontou seis golos, sendo uma das peças fundamentais na defesa do FC Porto.