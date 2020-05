Ordem dos Dentistas: Seria “indigno” aproveitar Covid-19 para subida injustificada de preços

Veja também:

Desde a semana passada que a maior parte das clínicas dentárias estão a abrir portas, embora com condicionamentos. O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, explica à Renascença que “os tratamentos estão todos a ser efetuados e não há qualquer exclusão de tratamentos. Têm é procedimentos diferentes e adequados ao tipo de intervenção necessária, novas regras em função do doente”.



A Renascença sabe que há clínicas a cobrar mais 15 a 20 euros na fatura para kits de proteção. Em alguns casos os consultórios estão a ligar para casa das pessoas que já faziam tratamentos regulares a informar desse novo custo, noutros a surpresa chega na hora de pagar.

O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas explica que “deve ser levado em conta na fixação de honorários a diferenciação do médico, dos atos clínicos, a complexidade do tratamento, o tempo gasto e os custos inerentes de proteção, as instalações, e ainda o pessoal auxiliar”, sublinhado que, “evidentemente, nesta fase há mais custos inerentes à pandemia e devem ser refletidos nos honorários e nas tabelas”.

De uma coisa não tem dúvidas, “os doentes devem ser previamente informados sobre os custos em questão. Qual o valor destes custos? Depende de diversas situações, do tipo de doente”, explica.