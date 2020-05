Covid-19. Lar de Queluz em Sintra com nove casos positivos

Veja também:

Seis funcionários e três utentes do Centro Bem Estar de Queluz, no concelho de Sintra, testaram positivo à covid-19, mantendo-se o lar a funcionar, mas com visitas suspensas, anunciou à agência Lusa a diretora da instituição.

Os cerca de 50 funcionários deste lar e dois utentes foram testados na sexta-feira, depois de uma utente ter sido internada com covid-19, segundo explicou à Lusa Fernanda Braz.

Na sequência deste teste, acusaram positivo à covid-19 seis funcionários, que se encontram em casa, e os dois utentes testados, que estão em isolamento.

“Amanhã (terça-feira) iremos testar os restantes utentes. Até lá ficarão suspensas todas as visitas e contactos”, apontou.

Os resultados destes testes deverão ser conhecidos na tarde de quarta-feira.

Sintra é o concelho com maior aumento no número de infetados, esta segunda-feira. Na semana passada, o concelho contabilizou 179 novos casos de infeção.