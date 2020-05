​Covid-19: Governo alerta que "desconfinar não é descontrair”

O secretário de Estado deu conta que continuam a chegar ao país os ventiladores da encomenda feita por Portugal à China, tendo no domingo chegado 60 ventiladores.

O secretário de Estado da Saúde disse esta segunda-feira que “desconfinar não é descontrair” e “normalizar não é desresponsabilizar”, avançando que no domingo chegaram a Portugal 60 ventiladores vindos da China.

O secretário de Estado fez ainda um balanço sobre o número dos testes de diagnóstico à covid-19 feitos no país, indicando que se realizam mais de 745 mil desde o dia 1 de março.

Segundo António Lacerda Sales, entre 1 a 23 maio foram feitos em média cerca de 13.700 testes por dia e, neste momento, há 87 laboratórios a fazer testes de diagnóstico à SARS-CoV-2, 37 dos quais no Serviço Nacional de Saúde, 26 nos privados e 24 em outros laboratórios que envolvem a academia, Exército e Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (Iniav).

No total de testes, 49,7% foram realizados nos laboratórios públicos, 40,2% em laboratórios privados e 15,1% em outros laboratórios, indicou.

Portugal regista hoje 1.330 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que no domingo, e 30.788 infetados, mais 165, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.