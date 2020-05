Covid-19. Apenas seis dos 14 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas

Veja também:

Apenas seis dos 14 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas. O anúncio foi feito por António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, e Graça Freitas, diretora-geral da Saúde explica que se trata de um ajuste no certificado de óbito.



“Só seis dos 14 óbitos do boletim de hoje é que ocorreram nas últimas 24 horas. Outros óbitos resultaram da verificação dos certificados de óbito levados a cabo pela DGS”, afirmou o secretário de Estado, antes de passar a palavra à porta-voz da DGS, que explicou em detalhe.

"Os certificados de óbito são eletrónicos e sempre emitidos por um médico. Nestas situações de Covid-19, se um óbito acontece com sintomatologia compatível com a covid, o médico coloca que é por covid, mas depois o teste pode dar negativo, depois do óbito. O inverso também pode acontecer. O teste pode confirmar que afinal um óbito foi por covid. Verificamos todos os dias para adicionar ou retirar. Não estranhem pequenas diferenças, porque se devem a precisão do certificado de óbito", afirma.

A diretora-geral da Saúde explica que a DGS tem melhorado o tratamento dos dados desde o início da pandemia e permite acompanhar os doentes até ao momento em que são considerados como curados.

"Sempre dissemos que fomos melhorando o sistema de informação com que começamos esta epidemia. Antes, obtinhamos os recuperados através de formulários que nos enviavam dos hospitais, depois criamos a plataforma TraceCovid, que permitiu inscrever os doentes, e fomos percebendo os doentes que eram dados como curados", revela.