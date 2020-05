Balanço DGS. Há 1.330 mortos (mais 14) e 30.788 infetados

Veja também:

Portugal regista 1.330 mortos (mais 14 em 24 horas) e 30.788 (mais 165) casos confirmados do novo coronavírus, segundo o balanço diário da Direção-Geral de Saúde.

O relatório mostra que há 17.822 pacientes que recuperaram da doença (mais 273).

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (744), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (322), do Centro (233), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de domingo, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

A taxa de letalidade global situa-se nos 4,3%, mas acima dos 70 anos está nos 16,7%.

"Desconfinar não é descontrair. Normalizar não é desresponsabilizar", aproveitou para lembrar o secretário de Estado da Saúde. "Os portugueses têm um dever cívico “de se protegerem e de protegerem os outros."

A sua intervenção, António Lacerda Sales revelou que no domingo chegaram mais ventiladores encomendados à China. “São mais 60 ventiladores cruciais para aumentar a capacidade de resposta dos cuidados intensivos.”



Desde março já foram feitos 745 mil testes, de acordo com os números do secretário de Estado, acrescentando que de 1 a 13 de maio foram feitos em média 13.700 testes por dia.



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que subiu para 121 o número de trabalhadores da Sonae MC da Azambuja infetados com a Covid-19. Na mesma zona mas noutras empresas, foram ainda confirmados mais cinco casos de covid-19, três numa empresa e dois noutra. No total das empresas da Azambuja, foram realizados mil testes.