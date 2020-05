Artistas. “É preciso ajudar já” e “não vai ser fácil” abrir as salas na próxima semana

Não vai ser fácil abrir as salas de espetáculos na próxima segunda-feira. As regras que estão pensadas para a reabertura de portas tornam os espetáculos inviáveis do ponto de vista financeiro, afirma Paula de Carvalho, do Movimento pelos Profissionais de Artes Performativas.

“Não vai ser fácil abrir. As pessoas não têm condições. Estão paradas desde março e muitas pessoas tiveram de devolver todo o dinheiro que já tinham de bilhetes, tiveram de pagar ‘lay-offs’ adiantados e as condições não são as melhores para começar no dia 1 de junho”, refere.